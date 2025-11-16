京都市内にある大学のグラウンド近くでクマのような動物の目撃情報があり、大学はグラウンドの利用を禁止しています。14日午後6時半ごろ、京都市北区にある京都産業大学の「総合グラウンド」近くの路上で、「熊らしきものがいる」と学生から警察に通報がありました。警察が現場に駆け付けたところ、クマの痕跡などは確認されなかったということですが、大学は、学生や教職員の安全確保のため、15日から17日までの3日間、グラウンド