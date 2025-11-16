丸亀警察署 大麻を所持したとしてとび職の男逮捕。向精神薬及び向精神薬取締法違反の疑いで逮捕されたのは多度津町のとび職の男（23）です。 警察によりますと男は16日午前０時過ぎ、丸亀市内のコンビニエンスストアの駐車場に駐車中の車の中に大麻草若干量を所持していたとして緊急逮捕されました。 警察が男を丸亀市内で職務質問した際、男が大麻を吸ったと言ったためコンビニに駐車していた男の車まで同行し大麻を発