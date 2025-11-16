ドジャースからフリーエージェント（FA）となっている“キケ”ことエンリケ・ヘルナンデス内野手は、15日（日本時間16日）に自身のインスタグラムを更新し、左肘の手術を受けたことを公表した。 ■WBC辞退も来春の復帰を目指す E・ヘルナンデスは、術後の病院のベッドで左肘にギプスを付けた状態の動画を投稿し、14日（同15日）に手術を受けたことを明かした。さらに「プエルトリコの人々へ。夢だった故郷での