[11.15 U-17W杯決勝T1回戦 日本 3-0 南アフリカ ドーハ]U-17ワールドカップのノックアウトステージ(決勝トーナメント)1回戦に当たるラウンド32の試合が14、15日に行われた。U-17日本代表は15日にU-17南アフリカ代表と対戦。FW浅田大翔(横浜FM)の得点などで3-0の快勝を飾った。この試合のPOM(プレイヤー・オブ・ザ・マッチ)にFIFAから選ばれたのは、DF元砂晏翔仁ウデンバ(鹿島ユース)だった。これは納得の人選だろう。元砂は