日本と韓国、それぞれのエンターテインメント界を代表する二大スター、小栗旬とハン・ヒョジュが、Netflixシリーズ『匿名の恋人たち』で初のタッグを組んだ。過去のトラウマから人に触れることができない主人公・壮亮を演じた小栗と、天才ショコラティエでありながら人の目を見ることができず正体を隠して生きてきたヒロイン・ハナ役のハン・ヒョジュが、国際的な座組で実現した共演の舞台裏について語った。