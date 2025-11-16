腎臓がんは、50歳以降の方がかかりやすい病気だといわれています。 腎臓がんは、初期症状がほとんどないというのが特徴です。そのため腎臓がんの発見は、他の病気で画像検査をしたのをきっかけに見つかることが多いがんです。 体の異変に気付いたときには浸潤が進行し、他の臓器に転移していたということも珍しくありません。 腎臓がんの原因は、まだはっきりしていません。そのため腎臓に不安を持つ人は、定期的な画像検査が必