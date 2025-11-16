妻夫木聡主演の日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』（TBS系）。11月9日（日）放送の第5話で、2番手キャストに名を連ねながら、なかなか出番のなかったSnow Man目黒蓮が、ようやく本格的に登場した。その目黒蓮効果か、右肩下がりだった視聴率が第5話でV字回復。世帯平均視聴率（ビデオリサーチ調べ、関東地区）は第1話11.7％、第2話10.4％、第3話10.3％、第4話9.0％と下落の一途で一桁台まで落ちてしまったが、第5話は11.0％