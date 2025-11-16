俳優の笹野高史（77）が、車両本体価格3000万円超えの愛車を披露し、反響を呼んでいる。【映像】笹野高史の愛車（複数カット）これまでにも自身のSNSで、「ポルシェ911カレラS カブリオレ」や、「フィアット500X インフィニート」など、数々の愛車を紹介してきた笹野。2025年1月17日には、Instagramで「ポルシェ ボクスター981」から、車両本体価格3000万円超えの「ポルシェ911ターボS」に乗り換えたことを明かしていた。笹