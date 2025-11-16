〈無職の兄（60代）が30年以上“引きこもり”→実家が“ゴミ屋敷”状態に…「せめて働けよ」「関わりたくない」それでも人気漫画家（47）が兄を描いた“本当の理由”〉から続く日本に約146万人（内閣府の調査より）いると言われている「引きこもり」。漫画家・宮川サトシさん（47）は、家族の中に“引きこもり当事者”を抱えている。15歳上の長男が、両親が他界し、ゴミ屋敷のように荒廃した実家で、30年以上も孤独な“引きこも