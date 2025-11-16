【漫画】本編を読む『長年家族だと思っていた母は知らない人でした 家族を破滅と崩壊へ導いた、母の信仰心』（えみこ：原作、ジジ&ピンチ：漫画/KADOKAWA）では、宗教が絡むマルチ商法によって破滅していく女性の姿が描かれる。物語は実家へ戻ることになった主人公が、母のしている仕事と彼女の変貌ぶりを父から聞かされるところから始まる。主人公にとっての母は倹約家という印象で、「やさしかった」と発言する場面もある