K-1チャンピオンの武尊がうつ病とパニック障害で苦しんでいた時、後に結婚したタレント・川口葵のいつもと変わらない態度が救いになっていたと明かした。【映像】武尊と川口葵の仲睦まじい2ショット（複数カット）11月14日（金）、ABEMAにて『ダマってられない女たちシーズン2』#11が放送。この番組はさまざまな女性の生き様に密着取材し、今を生きる女性の“幸せ”を飾らない言葉で語り尽くすトークバラエティ。MCはMEGUMI