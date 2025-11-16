来年３月に開催されるＷＢＣを見据えた強化試合「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５」が１５日に東京ドームで行われ、日本代表が韓国代表に１１―４で逆転勝ちを収めた。敗れた韓国は日本代表を相手に１０連敗。最たる敗因は四死球の多さで実に「１１」に上った。敗戦から一夜明けた１６日、母国メディア「ＯＳＥＮ」は「?ボールボールボールボールボールボールボールボール?なぜ１１四死球で自滅したのか。ＡＢＳの影響―