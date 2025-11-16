舘ひろしが主演し、眞栄田郷敦、尾上眞秀が共演する映画『港のひかり』より、過去を捨てて生きる元ヤクザの男・三浦（舘）と、光の届かぬ世界を生きる少年・幸太（尾上）が絆をつむぐ本編映像が解禁された。【動画】元ヤクザの男と少年が絆をつむぐ『港のひかり』本編映像本作は、過去を捨てた男と目の見えない少年との十数年を描く、年の差を超えた友情と再会の物語。昨年に公開され数々の映画賞を総なめにした映画『正体』に