【モデルプレス＝2025/11/16】7人組ダンス＆ボーカルグループ・BE:FIRST（ビーファースト）のメンバーとして活動していたRYOKI（リョウキ／三山凌輝）が11月15日、Instagramのライブ配信を実施。ファンへの謝罪や近況を伝えた。【写真】三山凌輝と真剣交際していた人気YouTuber・Rちゃんとは？◆BE:FIRST脱退の三山凌輝、生配信でファンへ謝罪配信冒頭、三山は「みなさんと話したかったんですけど、もろもろ整理がつくまで一人の行