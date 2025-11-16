〈「目を覚ますと手足が切断されていました」全身がブクブクに腫れ上がり、肌は赤黒く変色…40代で義足になった男性が明かす“発症した日”の壮絶な記憶〉から続く42歳のときに「電撃性紫斑病」という大病を患い、両脚と両手の指の切断を余儀なくされた久多良木(くたらぎ)隆幸さん（48）。現在は、義足スポーツクラブ「NoLimitOita」で代表を務めるかたわら、両脚義足の現役パラアスリートとしても活動しています。【画像】「足