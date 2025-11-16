〈「あえて“むき出し”にしています」両手両脚を切断→体重35キロ減で“骨と皮だけのようだった”時期も…49歳の義足ランナーが語る“見られること”への素直な本音〉から続く42歳のときに「電撃性紫斑病」という大病を患い、両脚と両手の指の切断を余儀なくされた久多良木(くたらぎ)隆幸さん（49）。現在は、義足スポーツクラブ「NoLimitOita」で代表を務めるかたわら、両脚義足の現役パラアスリートとしても活動しています。