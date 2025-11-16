ニトリは、ゴミ捨て時も埃が舞いにくい紙パック式を採用した「紙パック式コードレススティッククリーナーMA301SK」を2025年11⽉上旬から一部ニトリ店舗およびニトリネットにて発売しました。カラーはホワイトとダークグレーの2色。実売価格は2万9900円（税込）。 「紙パック式コードレススティッククリーナーMA301SK」 記事のポイント 軽量ながらパワフルな吸引力を実現したスティック型掃除機。紙パック式なので