16日夕方、金沢市の県道で道路を横断していた78歳の女性が車にはねられ、死亡しました。16日午後5時50分ごろ、金沢市押野1丁目の県道で、道路を横断していた女性が左から来た乗用車にはねられました。この事故で近くに住む78歳の女性が全身を強く打ち、およそ1時間後に死亡が確認されました。現場は片側2車線の直線道路で、女性は横断歩道が無い場所を渡っていたということです。警察は乗用車を運転していた50代女性から話を聞くな