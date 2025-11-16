日本戦10連敗となった韓国代表を率いるリュ・ジヒョン監督(C)産経新聞社野球の韓国代表は11月15日、「ラグザス侍ジャパンシリーズ2025」（東京ドーム）で日本代表の「侍ジャパン」と対戦。4-11の逆転負けを喫した。これで日本戦は10連敗だ。【動画】韓国を絶望させた豪快弾！森下翔太の2ランアーチを見る韓国は4回表に2番のアン・ヒョンミン、3番のソン・ソンムンの2者連続本塁打で3点を先制したが、直後の4回裏に追いつかれ