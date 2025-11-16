イングランド代表を率いるトーマス・トゥヘル監督が、初の快挙に迫っていることに言及した。15日、イギリスメディア『BBC』が伝えている。すでに本大会出場を決めているイングランド代表は、13日に行われたFIFAワールドカップ26欧州予選・第9節でもセルビア代表に2−0で快勝した。この結果、予選7試合で20得点無失点での7連勝を達成していた。予選最終節となる次戦は16日にアルバニア代表との対戦を予定しているイングランド