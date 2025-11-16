占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、あなたに巣くう不運のもとを解きほぐし、「あなたの幸せに必要なもの」を導く【幸せのカルテ】。今回は、12星座別に「居場所の作り方」について解説します。おうし座さん（4月20日〜5月20日生まれ）の幸せのカルテあなたにとって居場所とは、「よく知っている場所」です。まごつきたくないのです。スマートに振る舞いたい気持ちが人一倍強いはず。だから、知らない場所は、身構えて