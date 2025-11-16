◇第56回明治神宮野球大会高校の部2回戦英明2―1北照（2025年11月16日神宮）明治神宮大会の高校の部は16日に2回戦が行われ、英明（香川）が北照（北海道）に2―1で競り勝って初の準決勝進出を決めた。好守が1点差勝利を呼んだ。2回1死三塁では三遊間へのライナーに三塁手の榎本侑晟（1年）が飛び込んで好捕し、三直併殺を完成させた。2―1の8回2死満塁では、中堅前方に上がった飛球を遊撃手の池田隼人（2年）が背走