All About ニュース編集部では、2025年11月7日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、「古都に関するアンケート」を実施しました。その中から、好き＆行ってみたい「日本の古都」ランキングの結果をご紹介します。【9位までの全ランキング結果を見る】2位：平泉（岩手県平泉町）／58票平安時代末期、奥州藤原氏がこの地で絶大な繁栄を築き上げました。仏教文化を基盤とした独自の「みちのくの都」として知られる平泉は、中尊寺