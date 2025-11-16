今回、Ray WEB編集部は料理にハマった彼氏について読者に話を聞いて漫画にしてみました。料理にハマった彼氏。日に日に腕は上達するのですが、それと同時にスパイスの数も増えていきます。料理にこだわりすぎてしまった彼の行く末とは…！？原案：Ray WEB編集部作画：ネギマヨライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖【後編】“料理男子”って最高なはずだけど…どんどん料理へのこだわりがエスカレートしていって！？