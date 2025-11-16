１６日午前０時５７分、鹿児島市・桜島の南岳山頂火口で噴火が発生し、噴煙が４４００メートルの高さまで上がった。鹿児島地方気象台によると、噴煙が４０００メートルを超えたのは昨年１０月１８日以来。噴石が火口から１・２キロの５合目付近まで達したが、火砕流は確認されていない。桜島では噴火警戒レベル３（入山規制）が続いており、同気象台が噴石への警戒を呼びかけている。