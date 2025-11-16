2015年に登場したマツダ・ロードスターはいまなお世界的に人気がある。新型モデル「マツダスピリットレーシングロードスター12R」は限定200台の抽選に9500人が殺到した。マーケティング／ブランディングコンサルタントの山崎明さんは「ポルシェ911や現行型フェアレディZからの乗り換えもあるという。狭い公道に適したスポーツカーを求める人が潜在的に増えているのではないか」という――。写真提供＝筆者マツダスピリットレーシン