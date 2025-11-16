女優の柏木由紀子（７７）のイチョウ並木道で愛犬の散歩をする秋らしいショットを公開した。柏木は１６日までに、自身のインスタグラムを更新。「大好きな季節」と記し、黄色く色づいたイチョウ並木にマッチするキャメル色のジャケットとブーツにバッグを持った姿で、愛犬と散歩するショットをアップ。イチョウの黄色に合わせたような色合いのコーデが美しい。この投稿には、「ブラウンコーデがレアくんと周りの風景ともとて