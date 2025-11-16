あなたは読めますか？突然ですが、「為人」という漢字読めますか？文章や会話で人の性格や人柄について触れる際に使われる言葉ですが、漢字の「為」を「ひと」と読むところに難しさがあります。気になる正解は……「ひととなり」でした！「為人」という漢字は、「その人が生まれつき持っている性質」「人柄」「品性」を意味します。「為」を「〜となる」と訓読した「人と為る（ひととなる）」が変化した言葉で、その人の内面的な特