あなたは読めますか？突然ですが、「仕立てる」という漢字読めますか？衣服を作る際などに使われる身近な言葉ですが、漢字で書かれると「し」の読み方が特殊で、意外と読めない方もいるかもしれません。気になる正解は……「したてる」でした！「仕立てる」という漢字は、主に「布地を裁って衣服に縫い上げること」を意味します。また、そこから転じて、「教え込んで一人前にすること」「特定の目的のために乗り物などを特別に用意