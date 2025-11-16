天皇皇后両陛下が、11月8日、9日に三重県を訪問された。同県で開催された「第44回全国豊かな海づくり大会」（9日）への出席を前に、8日には鳥羽市の鳥羽水族館をご視察。現在は同館の2匹だけとなったラッコや、絶滅危惧種の一種であるジュゴンなどをご覧になった。【写真】手には「フェラガモ」のバッグ全身をブラウン系のワントーンコーデでまとめられた雅子さま。受け継がれたバッグを持つ愛子さまほか皇后雅子さまは、全