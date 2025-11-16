10月22日、マレーシアの首都・クアラルンプールにあるホテルの一室のバスタブで、遺体となって見つかった台湾の「ナースの女神」こと人気インフルエンサー、アイリス・シェ（謝侑芯）さん（31）。マレーシア当局は本件を殺人事件と断定。バスタブで意識不明のアイリスさんを発見し、救急に通報をしたという男に疑惑の目が向けられている。【前後編の後編。前編から読む】 【写真】〈人気ラッパー・ネームウィー、殺人事件関与疑