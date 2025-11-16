キャロリン・デービッドソンさんは2021（令和3）年8月、在大阪英国総領事として大阪に着任、2025年大阪・関西万博英国政府代表という職務を担われた。大阪・関西万博を振り返ると共に、4年にわたる大阪駐在について話を聞いた。赤いひなげしの花前在大阪英国総領事であり、2025年大阪・関西万博(以下、EXPO2025)英国政府代表のキャロリン・デービッドソンさんは、夫で外交官のトム・カーターさんと交替で大使を務める「ジョブシェ