【新華社ウルムチ11月16日】中国新疆ウイグル自治区カシュガル地区ヤルカンド県の葉爾羌（ヤルカンド）国家湿地公園に、今年も多くの渡り鳥が訪れた。空を群れで飛ぶ様子や水面で戯れる姿が見られる。地元はここ数年、湿地保護を継続的に強化しており、生態環境が著しく改善されている。公園には現在、渡り鳥159種が生息し、主にコサギやハイイロガン、マガモなどが確認されている。（記者/孫少雄）