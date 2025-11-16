女性一人ひとりの美しさを引きだす「グラモアブラ」が誕生10周年♡10月30日（木）には第二弾として「シアーブラウン」「シアーグレー」の2色が新登場。クリスマスシーズンにぴったりなクラシカルフラワープリントと立体刺繍の凹凸、光の角度で変わる色彩表現が、着用するたびにポジティブな気持ちをもたらしてくれます。シリーズ累計販売139万枚の人気育乳ブラです♪ 立体刺繍×プリン