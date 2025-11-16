【全国の天気】日中は、北海道から九州にかけて広く晴れるでしょう。北海道の日本海側は、夜になると雲が広がり、夜遅く雨の降る所がありそうです。【全国の予想最高気温】北海道と東北は15日より高く、10度から15度くらいでしょう。東京はほぼ平年並みの17度、東海から九州は、この時期としては高く19度から22度くらいで、過ごしやすいでしょう。【全国の週間予報】全国の週間予報、大阪から那覇です。太平洋側はおおむね晴れます