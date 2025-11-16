フィギュアスケート女子北京五輪銅メダルの坂本花織選手（２５）＝シスメックス＝が１６日、「神戸マラソン２０２５」（神戸市役所前〜大蔵海岸折り返し〜神戸ハーバーランド）のスペシャルアンバサダーとして、神戸市役所前のスタート地点でランナーを応援した。斎藤元彦兵庫県知事、久元喜造神戸市長、トラッキー、ラッキーとともにスターター台に登壇し、午前９時のスタートから約３０分間、２万人のランナーを激励した。「