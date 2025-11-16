9人組メインダンサー＆バックボーカルグループ・超特急の柏木悠が16日、都内で1st写真集『19→20』（KADOKAWA刊）発売記念イベントを開催した。記者会見も行われ、柏木が念願の写真集を発売した思いを語った。【写真多数】誇らしげ…1st写真集の中身を披露する超特急・柏木悠柏木は「無事皆さんの手に届けることができてうれしいです」とにっこり。「僕自身、写真集にはあこがれもあって、いつかやってみたいと思っていたので