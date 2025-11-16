前ソフトバンクの武田翔太投手（３２）が１６日、インスタグラムを更新。韓国・ＳＳＧランダースへの移籍が決まったと発表した。１１年度ドラフト１位でソフトバンク入り。１５年から２年連続で２桁勝利を挙げるなど、１４年間で通算６６勝４８敗２セーブ、防御率３・３４の成績を残した。昨季は右肘のトミー・ジョン手術を受け、今季も１軍登板なし。今オフに戦力外通告を受けていた。▽全文は以下。「この度、ＳＳＧＬａ