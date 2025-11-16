きのう午後10時半すぎ、横浜市中区の交差点で横断歩道をはうように渡っていた70代とみられる男性がタクシーにひかれ死亡した事故で、警察は過失運転傷害の疑いで現行犯逮捕したタクシー運転手の男性（78）を釈放しました。