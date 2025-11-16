メットライフ生命保険株式会社（東京都千代田区）は、このほど「全国47都道府県大調査 2025〜社会情勢の変化と将来への備え〜」の結果を発表しました。同調査によると、約4人に1人「財布を持ち歩かない」ことが明らかとなった一方、マイナンバーカードは、約6割が「持ち歩いている」と回答したことがわかりました。【グラフ】マイナンバーカードを普段持ち歩いていますか？（調査結果を見る）調査は、全国の20〜70代の男女1万4100