家を探すときに考慮したいことのひとつに、最寄り駅からの距離があります。近い方が利便性がいいのは当然ですが、その分価格や家賃が高かったり、人通りが多く落ち着かないといったデメリットも考えられます。「徒歩15分」とはいえ、いつでもスムーズとは限らないとあるママから最寄り駅から徒歩15分の物件についての投稿が、ママスタコミュニティに寄せられました。『今住んでいるのは、駅から徒歩5分の賃貸。同じ家賃でここより