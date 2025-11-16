モデルの道端アンジェリカ（39）が15日深夜放送のテレビ東京「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」（土曜深夜0・55）に出演。過去に住んでいた街を告白した。この日は、お笑いコンビ「博多華丸・大吉」の博多大吉と元TOKIOの松岡昌宏とロケで東京・亀戸へ。「亀戸にお越しになることあるんですか？」と松岡から問われた道端は「亀戸に住んでました」と告白。大吉は「意外。港区だと思ってた」、松岡は「は？どういうこと？