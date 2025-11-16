岡山市北区の岡山後楽園で１４日、夜間特別開園が始まった。ライトアップされた色とりどりの和傘が紅葉した木々と競演し、一帯は幻想的な雰囲気に包まれている。２４日まで。芝生の上に赤や白などの和傘１１８本が置かれたほか、「千入（ちしお）の森」には県立岡山工業高の生徒がデザインした折り鶴のオブジェ７体を設置。温かな光に照らされている。ライトアップされた岡山城も望める。写真に収めるため毎年訪れるという岡