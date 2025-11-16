元衆院議員の杉村太蔵氏が１６日、「サンデージャポン」（ＴＢＳ系）に出演した。番組では高市早苗首相が台湾有事をめぐり安全保障関連法の規定において集団的自衛権行使が可能となる「存立危機事態」に該当するかを聞かれ、「武力の行使も伴うものであれば存立危機事態になり得るケースだと考える」などと答弁したことを取り上げた。これを受け、中国の薛剣（せつけん）駐大阪総領事が「勝手に突っ込んできたその汚い首は一瞬