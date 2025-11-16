エリザベス女王杯の買ってはいけない馬券 【武豊騎手騎乗馬】 外国人ジョッキーに押されがちの日本人ジョッキーだが、特に武豊騎手は［0・0・0・8］と絶不調。 過去10年で掲示板に載ったことさえ１度もなく、京都が得意な騎手であるが、評価を下げたい。 また上位人気に騎乗することも多い戸崎騎手［0・0・0・4］、横山武騎手［0・0・0・3］も結果が出ていない。 エリザベス女王杯過去10年のデータ