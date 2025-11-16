◆ラグビー「リポビタンＤツアー２０２５」ウェールズ２４―２３日本（１５日、カーディフ）世界ランク１３位の日本代表は、同１２位のウェールズに敵地で挑み、２３―２４で敗れた。２点リードの後半ラストプレーでＰＧを決められて“サヨナラ負け”を喫し、エディー・ジョーンズ・ヘッドコーチ（ＨＣ）は「ひどい気分だ。最後の最後で、しかもプリンシパリティスタジアムでああいう負けをしてしまうのは、本当にきつい」と声