◆上尾シティハーフマラソン（１６日、埼玉・上尾運動公園北側川越上尾線発着＝２１・０９７５キロ＝報知新聞社後援）例年、箱根駅伝に出場する各校が新春の大一番に向けた「登竜門」として参加する大学男子の部では、国学院大の青木瑠郁（４年）が１時間０分４５秒の日本人学生歴代１０位タイの好タイムで優勝した。青木は学生３大駅伝第２戦の全日本大学駅伝（１１月２日、名古屋市〜三重・伊勢市＝８区間１０６・８キロ）では