【全2回（前編／後編）の前編】球団初のワールドシリーズ2連覇に、MVPが花を添えた。11月1日（現地時間）に優勝を決めたドジャースで大車輪の活躍を見せた山本由伸（27）。二刀流復活の大谷翔平（31）と共にチームをけん引した渡米2年目の男は、いかにして「世界一の投手」に輝いたのか。＊＊＊【写真を見る】山本由伸投手の勇姿シリーズ連覇は、1998年から2000年にかけてのヤンキース以来25年ぶり。最終戦の逆転勝ちを含め