執念の老俳優もついにその炎を消すときが来た。俳優・仲代達矢さん。92歳だった。＊＊＊【貴重写真】壁一面にセリフが張り出された「仲代達矢さん」の寝室若かりし頃、池内淳子さんとのベッドシーンも壁一面に「バリモア」のセリフが……「セリフ覚えのために、こんなバカをやってるんですよ」当時81歳だった仲代さんは、そう言いながら寝室の壁一面に貼り出した“言葉の群れ”を見せてくれた。自ら筆で書いたそれは、一