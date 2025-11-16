更年期に多い「動悸・息切れ」の対処法、レシピを体質別に徹底解説します（写真：shige hattori／PIXTA）【イラスト】動悸を和らげる「グーパー運動」動悸、薄毛、疲れ、イライラ、不安感、ほてり、めまい……。40代を中心とした“ゆらぎ世代”を悩ませる更年期症状ですが、実は「これらの症状を改善するカギは自律神経の力。東洋医学が得意とするジャンルなので、体質に合ったセルフケアを取り入れてみてほしい」--そう語るのは、